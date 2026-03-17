Rencontre Philippe Normand Le Havre de Raymond Queneau La Galerne Le Havre

Rencontre Philippe Normand Le Havre de Raymond Queneau

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 18:00:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Philippe Normand propose à travers son livre Le(s) Havre de Raymond Queneau , une promenade littéraire sur trois époques, trois Havre de 1903 à 1973. Raymond Queneau fut le témoin précieux et le commentateur unique de la ville d’avant-guerre, de la ville en ruines et de la ville en reconstruction qui va devenir celle d’aujourd’hui.

Le Havre inspirera ainsi ses premiers romans, ses poèmes et ses récits.

Cette rencontre sera une belle occasion de voir Queneau dans le rétro.

Inscription obligatoire. .

La Galerne 148 Rue Victor Hugo Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 43 22 52

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English : Rencontre Philippe Normand Le Havre de Raymond Queneau

L’événement Rencontre Philippe Normand Le Havre de Raymond Queneau Le Havre a été mis à jour le 2026-03-17 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie