Rencontre philo “Introduction à la pensée de Paul Ricoeur Le Temps d’un Livre Pontarlier

Rencontre philo “Introduction à la pensée de Paul Ricoeur

Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier Doubs

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-13 18:30:00

fin : 2025-11-13 20:00:00

Date(s) :

2025-11-13

Organisée par la librairie Le Temps d’un Livre, en partenariat avec les Ateliers Paul Ricoeur.

Une soirée centrée sur la pensée du philosophe Paul Ricoeur et animée par les Ateliers Paul Ricoeur au cœur de la librairie le temps d’un livre. .

Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 40 02 95 annieklein45@gmail.com

English : Rencontre philo “Introduction à la pensée de Paul Ricoeur

German : Rencontre philo “Introduction à la pensée de Paul Ricoeur

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre philo “Introduction à la pensée de Paul Ricoeur Pontarlier a été mis à jour le 2025-10-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS