Rencontre philo “Introduction à la pensée de Paul Ricoeur Le Temps d’un Livre Pontarlier jeudi 13 novembre 2025.
Rencontre philo “Introduction à la pensée de Paul Ricoeur
Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier Doubs
Début : 2025-11-13 18:30:00
fin : 2025-11-13 20:00:00
2025-11-13
Organisée par la librairie Le Temps d’un Livre, en partenariat avec les Ateliers Paul Ricoeur.
Une soirée centrée sur la pensée du philosophe Paul Ricoeur et animée par les Ateliers Paul Ricoeur au cœur de la librairie le temps d’un livre. .
Le Temps d’un Livre 10 Rue Tissot Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 3 81 40 02 95 annieklein45@gmail.com
