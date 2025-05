Rencontre photo-édition – Médiathèque Jacques Prévert Dives-sur-Mer, 14 juin 2025 15:30, Dives-sur-Mer.

Calvados

Rencontre photo-édition Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot Dives-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-14 15:30:00

fin : 2025-06-14

Date(s) :

2025-06-14

Philipe Duflot, Meilleur Ouvrier de France, présente son parcours professionnel de photographe et sa participation à la revue photographique CAPA PHOTO Magazine. En présence de Robert Roussel, président du collectif CAPA PHOTO, la rencontre est animée par Bernard Chéreau, président du Centre Photographique Henri-Magron.

Médiathèque Jacques Prévert Avenue du Commandant Charcot

Dives-sur-Mer 14160 Calvados Normandie +33 2 31 24 29 27

English : Rencontre photo-édition

Regional author Xavier Maillotte will be presenting his latest thriller, « Le pendu de Lisieux » (The Hanged Man of Lisieux), published by Presses Littéraires. The meeting will be followed by a book signing!

German : Rencontre photo-édition

Philipe Duflot, Meilleur Ouvrier de France, stellt seinen beruflichen Werdegang als Fotograf und seine Beteiligung an der Fotozeitschrift CAPA PHOTO Magazine vor. In Anwesenheit von Robert Roussel, dem Vorsitzenden des Kollektivs CAPA PHOTO, wird das Treffen von Bernard Chéreau, dem Vorsitzenden des Centre Photographique Henri-Magron, moderiert.

Italiano :

Philipe Duflot, Meilleur Ouvrier de France, parla della sua carriera di fotografo e del suo lavoro per la rivista CAPA PHOTO. Alla presenza di Robert Roussel, presidente del collettivo CAPA PHOTO, l’incontro sarà ospitato da Bernard Chéreau, presidente del Centre Photographique Henri-Magron.

Espanol :

Philipe Duflot, Meilleur Ouvrier de France, presenta su carrera de fotógrafo y su contribución a la revista CAPA PHOTO. En presencia de Robert Roussel, Presidente del colectivo CAPA PHOTO, el encuentro será animado por Bernard Chéreau, Presidente del Centre Photographique Henri-Magron.

