Rencontre photo Noct’ & Bulle Pont-à-Mousson

Rencontre photo Noct’ & Bulle

Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 18:00:00

fin : 2026-04-24 20:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Rencontre photo Noct’ & Bulle à Pont-à-Mousson

Rendez-vous Place Duroc à partir de 18h

Gratuit pour les adhérents ACDAMTout public

5 .

Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68

English :

Noct’ & Bulle photo event in Pont-à-Mousson

Meet at Place Duroc from 6pm

Free for ACDAM members

