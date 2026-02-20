Rencontre photo Noct’ & Bulle Pont-à-Mousson
Rencontre photo Noct’ & Bulle Pont-à-Mousson vendredi 24 avril 2026.
Rencontre photo Noct’ & Bulle
Place Duroc Pont-à-Mousson Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Tarif de base plein tarif
Début : Vendredi Vendredi 2026-04-24 18:00:00
fin : 2026-04-24 20:00:00
2026-04-24
Rencontre photo Noct’ & Bulle à Pont-à-Mousson
Rendez-vous Place Duroc à partir de 18h
Gratuit pour les adhérents ACDAMTout public
Place Duroc Pont-à-Mousson 54700 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 71 80 31 68
English :
Noct’ & Bulle photo event in Pont-à-Mousson
Meet at Place Duroc from 6pm
Free for ACDAM members
L’événement Rencontre photo Noct’ & Bulle Pont-à-Mousson a été mis à jour le 2026-02-20 par OT PONT A MOUSSON