Rencontre Pierre Boisson Médiathèque Verlaine Pontiffroy Metz mardi 30 septembre 2025.
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz Moselle
Début : Mardi Mardi 2025-09-30 18:00:00
fin : 2025-09-30 19:30:00
Rencontrez Pierre Boisson, à l’occasion de la parution de Flamme, volcan, tempête publié aux Editions du Sous-sol.
Pierre Boisson, journaliste et auteur d’une enquête sur Xavier Dupont de Ligonnès, découvre par hasard dans une bibliothèque un court ouvrage intitulé Ecarlate. Tombé sous le charme de ce premier roman incandescent publié en 1974, il se lance à la recherche de son autrice, Christine Pawlowska, qui a disparu du monde littéraire après cette unique parution.
En partenariat avec Librairie La Cour des grands.
Dans le cadre de la Rentrée Littéraire.Tout public
Médiathèque Verlaine Pontiffroy 1 place de la Bibliothèque Metz 57050 Moselle Grand Est
English :
Meet Pierre Boisson, on the occasion of the publication of Flamme, volcan, tempête, published by Editions du Sous-sol.
Pierre Boisson, journalist and author of an investigation into Xavier Dupont de Ligonnès, stumbles across a short book entitled Ecarlate in a library. Fallen under the spell of this incandescent first novel published in 1974, he sets out to find its author, Christine Pawlowska, who disappeared from the literary world after this single publication.
In partnership with Librairie La Cour des grands.
As part of the Rentrée Littéraire literary season.
German :
Treffen Sie Pierre Boisson anlässlich der Veröffentlichung des Buches Flamme, Vulkan, Sturm, das im Verlag Editions du Sous-sol erschienen ist.
Pierre Boisson, Journalist und Autor einer Untersuchung über Xavier Dupont de Ligonnès, entdeckt in einer Bibliothek zufällig ein kurzes Buch mit dem Titel Ecarlate. Er verliebt sich in diesen ersten glühenden Roman, der 1974 veröffentlicht wurde, und macht sich auf die Suche nach der Autorin Christine Pawlowska, die nach dieser einmaligen Veröffentlichung aus der literarischen Welt verschwunden ist.
In Zusammenarbeit mit Librairie La Cour des grands.
Im Rahmen der Rentrée Littéraire.
Italiano :
Incontro con Pierre Boisson in occasione della pubblicazione di Flamme, volcan, tempête, edito da Editions du Sous-sol.
Pierre Boisson, giornalista e autore di un’inchiesta su Xavier Dupont de Ligonnès, si imbatte in un libro breve intitolato Ecarlate in una biblioteca. Si è lasciato incantare da questo primo romanzo incandescente, pubblicato nel 1974, e si è messo alla ricerca della sua autrice, Christine Pawlowska, scomparsa dal mondo letterario dopo quest’unica pubblicazione.
In collaborazione con la Librairie La Cour des grands.
Nell’ambito della Rentrée Littéraire.
Espanol :
Encuentro con Pierre Boisson con motivo de la publicación de Flamme, volcan, tempête, publicado por Editions du Sous-sol.
Pierre Boisson, periodista y autor de una investigación sobre Xavier Dupont de Ligonnès, se topó en una biblioteca con un breve libro titulado Ecarlate. Esta incandescente primera novela, publicada en 1974, le sedujo y se propuso encontrar a su autora, Christine Pawlowska, que desapareció del mundo literario tras esta única publicación.
En colaboración con la Librairie La Cour des grands.
En el marco de la Rentrée Littéraire.
