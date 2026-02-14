[RENCONTRE]- pique-nique de printemps, thabor, Rennes

[RENCONTRE]- pique-nique de printemps Vendredi 22 mai, 12h00 thabor Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-22T12:00:00+02:00 – 2026-05-22T14:00:00+02:00

Fin : 2026-05-22T12:00:00+02:00 – 2026-05-22T14:00:00+02:00

Rejoignez l’équipe du CMI pour un pique-nique de printemps au parc du Thabor.

Il s’agit du dernier rendez-vous de l’année : une belle occasion pour vous rencontrer avant l’été, si vous restez sur Rennes, ou pour se dire aurevoir si votre mobilité se termine.

Le CMI fournira quelques boissons et snacks à partager, ainsi que quelques jeux.

A vous d’apporter votre propre pique-nique, ou pourquoi pas, si vous le souhaitez, des spécialités à partager !

Infos pratiques

> Gratuit

> Inscription en ligne avant le jeudi 21 mai.

Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.

thabor parc du thabor Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-pique-nique-de-printemps-1977916990964?aff=oddtdtcreator »}]

Une dernière occasion de se rencontrer avant l’été ! étudiants internationaux international students