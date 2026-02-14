[RENCONTRE]- pique-nique de printemps, thabor, Rennes
[RENCONTRE]- pique-nique de printemps, thabor, Rennes vendredi 22 mai 2026.
[RENCONTRE]- pique-nique de printemps Vendredi 22 mai, 12h00 thabor Ille-et-Vilaine
Gratuit, sur inscription, réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-22T12:00:00+02:00 – 2026-05-22T14:00:00+02:00
Fin : 2026-05-22T12:00:00+02:00 – 2026-05-22T14:00:00+02:00
Rejoignez l’équipe du CMI pour un pique-nique de printemps au parc du Thabor.
Il s’agit du dernier rendez-vous de l’année : une belle occasion pour vous rencontrer avant l’été, si vous restez sur Rennes, ou pour se dire aurevoir si votre mobilité se termine.
Le CMI fournira quelques boissons et snacks à partager, ainsi que quelques jeux.
A vous d’apporter votre propre pique-nique, ou pourquoi pas, si vous le souhaitez, des spécialités à partager !
Infos pratiques
> Gratuit
> Inscription en ligne avant le jeudi 21 mai.
Réservé aux étudiants, doctorants et chercheurs internationaux des établissements membres du CMI Rennes.
thabor parc du thabor Rennes Thabor – Saint-Hélier – Alphonse Guérin Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/billets-rencontre-pique-nique-de-printemps-1977916990964?aff=oddtdtcreator »}]
Une dernière occasion de se rencontrer avant l’été ! étudiants internationaux international students