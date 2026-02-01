Rencontre plumes en liberté de l’atelier Lever l’encre Rue de Ty Forn Taulé

Rencontre plumes en liberté de l’atelier Lever l’encre

Rue de Ty Forn Médiathèque Espace Imagine Taulé Finistère

Début : 2026-02-17 18:45:00

fin : 2026-02-17 20:15:00

2026-02-17 2026-03-03

Explorer, imaginer, s’amuser…

Dès février, les plumes en liberté replongent dans l’encrier !

Curieux ou passionnés,

Venez partager vos écrits, en toute convivialité.

Animé par Emmanuelle Godec Prigent

Sur réservation. .

Rue de Ty Forn Médiathèque Espace Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37

