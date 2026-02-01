Rencontre plumes en liberté de l’atelier Lever l’encre Rue de Ty Forn Taulé
Rencontre plumes en liberté de l'atelier Lever l'encre
Rencontre plumes en liberté de l’atelier Lever l’encre
Rue de Ty Forn Médiathèque Espace Imagine Taulé
2026-02-17 18:45:00
2026-02-17 20:15:00
2026-02-17 2026-03-03
Explorer, imaginer, s’amuser…
Dès février, les plumes en liberté replongent dans l’encrier !
Curieux ou passionnés,
Venez partager vos écrits, en toute convivialité.
Animé par Emmanuelle Godec Prigent
Sur réservation. .
Rue de Ty Forn Médiathèque Espace Imagine Taulé 29670 Finistère Bretagne +33 2 98 24 76 37
