Rencontre poétique au café Descaratz Place Balségur Ancien CFA Monflanquin mercredi 17 septembre 2025.

Place Balségur Ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin Lot-et-Garonne

Gratuit

Gratuit

2025-09-17

Partageons nos créations de poèmes.

Ouvert à tous, tout âge et tous niveaux.

Place Balségur Ancien CFA Café culturel Descaratz Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 7 87 73 86 67 descaratz@gmail.com

English : Rencontre poétique au café Descaratz

Let’s share our poetry creations.

Open to all, all ages and all levels.

German : Rencontre poétique au café Descaratz

Lassen Sie uns an unseren Gedichtkreationen teilhaben.

Offen für alle, jedes Alter und jedes Niveau.

Italiano :

Condividiamo le nostre creazioni poetiche.

Aperto a tutti, di tutte le età e di tutti i livelli.

Espanol : Rencontre poétique au café Descaratz

Compartamos nuestras creaciones poéticas.

Abierto a todos, todas las edades y todos los niveles.

L’événement Rencontre poétique au café Descaratz Monflanquin a été mis à jour le 2025-09-13 par OT Coeur de Bastides