Rencontre poétique autour de Georges Emmanuel Clancier la Digitale Bellac

la Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac Haute-Vienne

Dans le cadre d’un moment de partage littéraire et sensible, Monsieur le Maire, Claude Peyronnet, vous invite à une lecture de textes choisis de Georges-Emmanuel Clancier, figure majeure de la poésie française du XXe siècle. À travers ses mots, résonneront les thèmes chers à l’auteur la mémoire, la tendresse, la résistance et l’attachement à la terre limousine. Un hommage vibrant à une voix profonde et lumineuse, portée par celles et ceux qui font vivre la culture aujourd’hui. .

la Digitale 4 Avenue Jean Jaurès Bellac 87300 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 43 51 90 communication@ladigitale-giraudoux.fr

