Rencontre poétique avec Anunciada Fernández de Córdova Hôtel d’Assézat Toulouse

Rencontre poétique avec Anunciada Fernández de Córdova Jeudi 27 novembre, 18h00 Hôtel d’Assézat Haute-Garonne

Nombre places limitées, pas d’accès PMR

Anunciada Fernández de Córdova est une diplomate et poétesse espagnole. Elle a publié un recueil de poésie bilingue, Le naufrage du verbe / Naufragio del verbo, illustré par l’artiste et académicien Jean Desazars de Montgailhard. La poétesse dialoguera autour de son parcours poétique et lira ses poèmes.

Les rencontres poétiques de l’Académie des Jeux floraux

Il pourrait s’agir de rencontres « avec des poètes », mais il s’y passe quelque chose qui va au-delà de la rencontre humaine : les rencontres poétiques déploient des parcours, celui du poète, celui de l’académicien qui dialogue avec lui, celui du public, amateur de poésie ou curieux.

Elles déploient aussi – surtout ? – une rencontre avec un texte, une vision du monde, des mots qui marquent et qui surprennent.

Hôtel d’Assézat Hôtel d’assézat, place d’Assézat, 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « email », « value »: « academie@jeuxfloraux.fr »}] L’Académie des Jeux floraux est installée à l’hôtel d’Assezat, une des plus belles demeures Renaissance de Toulouse. Construit sur les plans de Nicolas Bachelier, il a été commandé par Pierre Assézat, riche négociant pastelier (le pastel fit au XVIe siècle la fortune de Toulouse) commerçant avec l’Europe entière et devenu Capitoul. Métro A Esquirol à deux minutes à pied

