Informations pratiques

Rencontre poétique avec Cléa Chopard Bibliothèque Bellangerais Rennes Mardi 10 novembre, 17h00 Ille-et-Vilaine

Rencontre littéraire avec la Maison de la Poésie.

Une rencontre et des lectures en compagnie de Cléa Chopard, écrivaine, performeuse et traductrice. Sa pratique explore la notion d’instabilité dans l’écriture en utilisant des dispositifs de rupture et de mise en tension. Son dernier texte, Topolalie vient de paraitre aux éditions Héros-Limite. Un atelier d’écriture en compagnie de l’écrivaine est également proposé le 17 novembre.

En partenariat avec la Maison de la Poésie.

Adultes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-11-10T17:00:00.000+01:00

Fin : 2026-11-10T18:00:00.000+01:00

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Bibliothèque Bellangerais 5bis, rue du Morbihan Maurepas – Patton Rennes 35700 Ille-et-Vilaine



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