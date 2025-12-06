Rencontre poétique – les Escales du marché Médiathèque des Bois-Blancs Lille

Rencontre poétique – les Escales du marché Samedi 6 décembre, 16h30 Médiathèque des Bois-Blancs Nord

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T16:30:00 – 2025-12-06T17:30:00

Fin : 2025-12-06T16:30:00 – 2025-12-06T17:30:00

Juliette Mézenc, née en 1968, est une écrivaine et poétesse française. Elle anime également des ateliers d’écriture. Son travail littéraire es ancré dans des territoires, espaces naturels ou fictifs qui prennent part dans ses différents ouvrages. Elle met également en œuvre ce qui, dans l’écriture,est questionné par les usages du numérique.

Juliette Mézenc sera accompagné du poète, noveliiste et romancier Thomas Vinau, né en1978. Il a publié de très nombreux ouvrages, dont « Du sucre sur la tête », un album jeunesse, chez Motus (2011), « Juste après la pluie » (Prix Copo des Lycéens) ou « Des salades » (2016).

Venez vivre un moment passionnant de poésie à la médiathèque !

Médiathèque des Bois-Blancs 36 avenue Marx Dormoy Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

Dans le cadre du marché de la poésie 2025, venez rencontrer Thomas Vinau et Juliette Mézenc, pour une découverte conviviale de la poésie contemporaine.

Maison de la poésie des HdF_2025