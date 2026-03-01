Rencontre poétique Saint-Jacut-de-la-Mer
Rencontre poétique Saint-Jacut-de-la-Mer vendredi 13 mars 2026.
Rencontre poétique
4B Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor
Début : 2026-03-13 18:30:00
fin : 2026-03-13
2026-03-13
Vinod Rughoonundun est un poète mauricien d’origine indienne (de l’état indien du Bihar) et un temps enseignant puis journaliste. Attiré très jeune par l’écriture, il est aspiré par une quête où le mot se révèle parole dans sa puissance poétique.
Rencontre en présence de Lauren Boyer & des lecteurs du Pommier bleu de St-Malo .
4B Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d'Armor Bretagne
English :
