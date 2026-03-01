Rencontre poétique Saint-Jacut-de-la-Mer

Rencontre poétique

4B Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-13 18:30:00

fin : 2026-03-13

Date(s) :

2026-03-13

Vinod Rughoonundun est un poète mauricien d’origine indienne (de l’état indien du Bihar) et un temps enseignant puis journaliste. Attiré très jeune par l’écriture, il est aspiré par une quête où le mot se révèle parole dans sa puissance poétique.

Rencontre en présence de Lauren Boyer & des lecteurs du Pommier bleu de St-Malo .

4B Rue du Châtelet Saint-Jacut-de-la-Mer 22750 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 61 33 42 60

