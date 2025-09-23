Rencontre Médiathèque Poligny
Rencontre Médiathèque Poligny mardi 23 septembre 2025.
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura
Début : 2025-09-23 18:30:00
Avec France Holley, bénévole en langue des signes.
A l’occasion Temps d’échange autour de la langue des signes et de la culture sourde à l’occasion de la Semaine Mondiale des Sourds et de la Journée Internationale des langues des signes (du 22 au 28 septembre).
Atelier sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Inscription conseillée nombre de place limité. Tout public. .
Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr
