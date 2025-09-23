Rencontre Médiathèque Poligny

Rencontre Médiathèque Poligny mardi 23 septembre 2025.

Rencontre

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Début : 2025-09-23 18:30:00

Avec France Holley, bénévole en langue des signes.

A l’occasion Temps d’échange autour de la langue des signes et de la culture sourde à l’occasion de la Semaine Mondiale des Sourds et de la Journée Internationale des langues des signes (du 22 au 28 septembre).

Atelier sans obligation d’abonnement à la médiathèque. Inscription conseillée nombre de place limité. Tout public. .

Médiathèque 11 Avenue de la République Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 37 29 mediatheque.poligny@cc-aps.fr

