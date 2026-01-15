Rencontre Post Partum Champniers-et-Reilhac
Rencontre Post Partum Champniers-et-Reilhac jeudi 22 janvier 2026.
Rencontre Post Partum
Pôle famille Champniers-et-Reilhac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-22
fin : 2026-01-22
Date(s) :
2026-01-22
Venez profiter de l’espace du pôle famille pour discuter, échanger avec d’autres parents en post-partum. Je vous offre
une boisson chaude, mon écoute et des temps de bercements et/ou de massages. Une pause dans le quotidien ;-) et avec vos bébés !
Venez profiter de l’espace du pôle famille pour discuter, échanger avec d’autres parents en post-partum. Je vous offre
une boisson chaude, mon écoute et des temps de bercements et/ou de massages. Une pause dans le quotidien ;-) et avec vos bébés ! .
Pôle famille Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 84 60 11
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre Post Partum
Come and take advantage of the family center’s space to discuss and exchange with other postpartum parents. I offer you
a warm drink, a listening ear and time for rocking and/or massage. A break from the daily grind ;-) and with your babies!
L’événement Rencontre Post Partum Champniers-et-Reilhac a été mis à jour le 2026-01-12 par Parc Naturel Régional Périgord-Limousin