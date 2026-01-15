Rencontre Post Partum Champniers-et-Reilhac

Rencontre Post Partum

Venez profiter de l’espace du pôle famille pour discuter, échanger avec d’autres parents en post-partum. Je vous offre

une boisson chaude, mon écoute et des temps de bercements et/ou de massages. Une pause dans le quotidien ;-) et avec vos bébés !

Pôle famille Champniers-et-Reilhac 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 30 84 60 11

English : Rencontre Post Partum

Come and take advantage of the family center’s space to discuss and exchange with other postpartum parents. I offer you

a warm drink, a listening ear and time for rocking and/or massage. A break from the daily grind ;-) and with your babies!

