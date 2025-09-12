RENCONTRE POULETTE MAGIQUE Colombières-sur-Orb

RENCONTRE POULETTE MAGIQUE Colombières-sur-Orb vendredi 12 septembre 2025.

RENCONTRE POULETTE MAGIQUE

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-12

fin : 2025-09-12

Date(s) :

2025-09-12

Rencontre magique avec Poulette Magique à L’Arbre à Palabres ! Autrice du livre DIY 50 créations à faire à la maison , elle partage ses astuces créatives et colorées pour petits et grands. Un moment pop, joyeux et inspirant à ne pas manquer.

Petite restauration sur place

L’Arbre à Palabres accueille Poulette Magique, artiste et autrice du livre 50 créations à faire à la maison , pour une rencontre haute en couleurs ! Passionnée de DIY et d’univers enchantés, elle vous invite à plonger dans son monde pop et joyeux, où rouleaux de papier toilette deviennent cristaux étincelants et capsules de bière se transforment en trésors magiques. Ce moment d’échange est l’occasion de découvrir les coulisses de son livre, ses inspirations, ses techniques d’upcycling et ses idées pour éveiller la créativité des enfants… et des parents ! Une rencontre conviviale, ponctuée de démonstrations, de partages et de sourires. À vos ciseaux, colle et imagination la magie commence ici.

Petite restauration sur place .

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

A magical encounter with Poulette Magique at L?Arbre à Palabres! Author of the DIY book « 50 créations à faire à la maison », she shares her creative and colorful tips for young and old. A pop, joyful and inspiring moment not to be missed.

Light refreshments on site

German :

Magische Begegnung mit Poulette Magique im L’Arbre à Palabres! Sie ist Autorin des DIY-Buchs « 50 Kreationen für zu Hause » und gibt ihre kreativen und farbenfrohen Tipps für Groß und Klein weiter. Ein poppiger, fröhlicher und inspirierender Moment, den Sie nicht verpassen sollten.

Kleine Speisen vor Ort

Italiano :

Un incontro magico con Poulette Magique a L’Arbre à Palabres! Autrice del libro di bricolage « 50 creazioni da fare in casa », condividerà i suoi consigli creativi e colorati per grandi e piccini. Un momento pop, gioioso e stimolante da non perdere.

Leggero rinfresco in loco

Espanol :

¡Un encuentro mágico con Poulette Magique en L’Arbre à Palabres! Autora del libro de bricolaje « 50 creaciones para hacer en casa », compartirá sus creativos y coloridos consejos para grandes y pequeños. Un momento pop, alegre e inspirador que no debe perderse.

Refrigerio ligero in situ

L’événement RENCONTRE POULETTE MAGIQUE Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC