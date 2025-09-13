RENCONTRE POULETTE MAGIQUE L’ATELIER CREATIF Colombières-sur-Orb

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : 15 – 15 – EUR

Début : 2025-09-13

fin : 2025-09-13

Dans le suivi de la Rencontre magique avec Poulette Magique, L’Arbre à Palabres propose un atelier creatif pour les 5 ans et +

Petite restauration sur place

Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr

English :

As part of the Rencontre magique with Poulette Magique, L’Arbre à Palabres offers a creative workshop for ages 5 and up

Light refreshments on site

German :

Im Anschluss an die magische Begegnung mit Poulette Magique bietet L’Arbre à Palabres einen kreativen Workshop für Kinder ab 5 Jahren an

Kleine Speisen vor Ort

Italiano :

Nell’ambito dell’incontro magico con la Poulette Magique, L’Arbre à Palabres propone un laboratorio creativo per bambini dai 5 anni in su

Rinfresco leggero in loco

Espanol :

Como parte del Encuentro Mágico con Poulette Magique, L’Arbre à Palabres ofrece un taller creativo para niños a partir de 5 años

Refrigerio ligero in situ

