RENCONTRE POULETTE MAGIQUE L’ATELIER CREATIF Colombières-sur-Orb
RENCONTRE POULETTE MAGIQUE L’ATELIER CREATIF Colombières-sur-Orb samedi 13 septembre 2025.
RENCONTRE POULETTE MAGIQUE L’ATELIER CREATIF
Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb Hérault
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Dans le suivi de la Rencontre magique avec Poulette Magique, L’Arbre à Palabres propose un atelier creatif pour les 5 ans et +
Petite restauration sur place
Dans le suivi de la Rencontre magique avec Poulette Magique, L’Arbre à Palabres propose un atelier creatif pour les 5 ans et +
Petite restauration sur place .
Chemin des Gorges Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie +33 4 48 26 00 85 bonjour@librairielarbreapalabres.fr
English :
As part of the Rencontre magique with Poulette Magique, L’Arbre à Palabres offers a creative workshop for ages 5 and up
Light refreshments on site
German :
Im Anschluss an die magische Begegnung mit Poulette Magique bietet L’Arbre à Palabres einen kreativen Workshop für Kinder ab 5 Jahren an
Kleine Speisen vor Ort
Italiano :
Nell’ambito dell’incontro magico con la Poulette Magique, L’Arbre à Palabres propone un laboratorio creativo per bambini dai 5 anni in su
Rinfresco leggero in loco
Espanol :
Como parte del Encuentro Mágico con Poulette Magique, L’Arbre à Palabres ofrece un taller creativo para niños a partir de 5 años
Refrigerio ligero in situ
L’événement RENCONTRE POULETTE MAGIQUE L’ATELIER CREATIF Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2025-09-05 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC