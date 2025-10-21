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Rencontre pour les familles d’enfants déficients visuels Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes

Rencontre pour les familles d’enfants déficients visuels Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes

Rencontre pour les familles d’enfants déficients visuels Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes mardi 21 octobre 2025.

Lieu : Bibliothèque des Champs Libres - 4e étage

Adresse : Les Champs Libres - 10 cours des Alliés - 35000 RENNES

Ville : 35000 Rennes

Département : Ille-et-Vilaine

Début : mardi 21 octobre 2025

Fin : mardi 14 avril 2026

Rencontre pour les familles d’enfants déficients visuels Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Rennes 21 octobre 2025 – 14 avril 2026, certains mardis Ille-et-Vilaine

gratuit

Un temps d’échange et de découverte autours de l’offre de la bibliothèque

Un rendez-vous pour échanger, se rencontrer, lire, écouter et jouer à la bibliothèque des Champs Libres. Un temps privilégié à destination des parents et enfants déficients visuels.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2025-10-21T10:00:00.000+02:00
Fin : 2026-04-14T12:30:00.000+02:00

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Bibliothèque des Champs Libres – 4e étage Les Champs Libres – 10 cours des Alliés – 35000 RENNES Centre Rennes 35000 Ille-et-Vilaine


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