Rencontre pour les parents d’adolescents Maison des Confluences Nantes
Rencontre pour les parents d’adolescents Maison des Confluences Nantes mardi 10 mars 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-03-10 17:30 – 18:30
Gratuit : oui Adulte, En famille, Etudiant
Par la Ville de Nantes, Le Lieu Utile et des professionnels de l’adolescenceAutour d’un café, des éducateurs viennent vous présenter leurs missions et leurs ressources.
Maison des Confluences Nantes 44202
Afficher la carte du lieu Maison des Confluences et trouvez le meilleur itinéraire