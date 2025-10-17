Rencontre prévention autour des arnaques numériques Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor
Rencontre prévention autour des arnaques numériques Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor vendredi 17 octobre 2025.
Rencontre prévention autour des arnaques numériques
Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-17 09:30:00
fin : 2025-10-17 11:30:00
Date(s) :
2025-10-17
Une rencontre organisée par le service Actions Sociales et Citoyenne et la bibliothèque de Lamballe-Armor, dans le cadre de l’événement national du cyber Moi/s porté par Cybermalveillance.gouv.fr.
Comment réagir face aux tentatives d’arnaques numériques qui se multiplient en ligne ?
Comment s’en prémunir et accentuer sa vigilance au quotidien ?
La gendarmerie Nationale, viendra présenter des exemples concrets et des astuces pour déjouer ces tentatives d’escroquerie.
Public Senior
Sans inscription, dans la limite des places disponibles .
Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre prévention autour des arnaques numériques Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André