Rencontre prévention autour des arnaques numériques Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor

Rencontre prévention autour des arnaques numériques Bibliothèque site de Lamballe Lamballe-Armor vendredi 17 octobre 2025.

Rencontre prévention autour des arnaques numériques

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 09:30:00

fin : 2025-10-17 11:30:00

Date(s) :

2025-10-17

Une rencontre organisée par le service Actions Sociales et Citoyenne et la bibliothèque de Lamballe-Armor, dans le cadre de l’événement national du cyber Moi/s porté par Cybermalveillance.gouv.fr.

Comment réagir face aux tentatives d’arnaques numériques qui se multiplient en ligne ?

Comment s’en prémunir et accentuer sa vigilance au quotidien ?

La gendarmerie Nationale, viendra présenter des exemples concrets et des astuces pour déjouer ces tentatives d’escroquerie.

Public Senior

Sans inscription, dans la limite des places disponibles .

Bibliothèque site de Lamballe 14 Rue Père Ange le Proust Lamballe-Armor 22400 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 50 13 68

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Rencontre prévention autour des arnaques numériques Lamballe-Armor a été mis à jour le 2025-09-13 par Office de tourisme Cap d’Erquy Val André