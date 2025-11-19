Rencontre privilégiée avec une archéologue Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier

Rencontre privilégiée avec une archéologue

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier

Gratuit

2025-11-19 18:30:00

Rencontrez et échangez avec Angélique Marillier, archéologue spécialiste de l’âge du Bronze (Inrap), responsable de la fouille d’un habitat à Arbois en 2024.

Grâce aux objets découverts, elle vous présente la vie quotidienne dans un habitat de la fin de l’âge du Bronze. .

Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté

