Rencontre privilégiée avec une archéologue Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier
Rencontre privilégiée avec une archéologue Place Philibert de Chalon Lons-le-Saunier mercredi 19 novembre 2025.
Rencontre privilégiée avec une archéologue
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-19 18:30:00
fin : 2025-11-19
Date(s) :
2025-11-19
Rencontrez et échangez avec Angélique Marillier, archéologue spécialiste de l’âge du Bronze (Inrap), responsable de la fouille d’un habitat à Arbois en 2024.
Grâce aux objets découverts, elle vous présente la vie quotidienne dans un habitat de la fin de l’âge du Bronze. .
Place Philibert de Chalon Musée des Beaux-Arts Lons-le-Saunier 39000 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 47 64 30
English : Rencontre privilégiée avec une archéologue
German : Rencontre privilégiée avec une archéologue
Italiano :
Espanol :
L’événement Rencontre privilégiée avec une archéologue Lons-le-Saunier a été mis à jour le 2025-10-27 par JURA TOURISME (COORDINATION DECIBELLES DATA)