Rencontre Prix Lire en Pays d'Ancenis Biblio'fil Bibliothèque pour petits et grands Mouzeil vendredi 16 janvier 2026.

Bibliothèque pour petits et grands 10 Rue des Fours Mouzeil Loire-Atlantique

Début : 2026-01-16 20:00:00

fin : 2026-01-16

2026-01-16

Rencontrez les auteurs du prix BD du Pays d’Ancenis et échangez avex eux !

Avec David Hasteda et Guillaume Leblanc auteurs de « Gunns & Gremlins »

Durée 1h30

Inscription conseillée. .

Bibliothèque pour petits et grands 10 Rue des Fours Mouzeil 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 97 71 63

English :

Meet and chat with the authors of the Pays d’Ancenis Comic Book Prize!

German :

Lernen Sie die Autoren des Comic-Preises des Pays d’Ancenis kennen und tauschen Sie sich mit ihnen aus!

Italiano :

Incontrate e chiacchierate con gli autori del Premio del fumetto Pays d’Ancenis!

Espanol :

¡Conozca y charle con los autores del Premio de cómic Pays d’Ancenis!

