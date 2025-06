Rencontre producteurs à l’Office de Tourisme Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues Martigues 30 juin 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Rencontre producteurs à l’Office de Tourisme Lundi 30 juin 2025 de 10h à 12h. Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île Martigues Bouches-du-Rhône

Saveurs locales à l’Office de Tourisme, dégustations gratuites ! L’Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues organise une rencontre conviviale autour des saveurs du terroir, le lundi 30 juin de 10h à 12h, dans ses locaux, Quai des Anglais. Gratuit.

À cette occasion, deux producteurs martégaux viendront faire découvrir et déguster gratuitement leurs produits au grand public :

– Le domaine oléicole de Plan de Fossan, reconnu pour la qualité de ses huiles d’olive issues d’un savoir-faire traditionnel.

– La microbrasserie Kataclysm, jeune brasserie artisanale qui propose des bières originales brassées à Martigues.



Isabelle est oléicultrice au Domaine de Plan de Fossan à Martigues. De la cueillette des olives à la fabrication d’huile d’olive, de la récolte à l’extraction, tout est transformé sur place. Isabelle propose également des savons en vente dans notre boutique.



Patrick et Lola ont ouvert la microbrasserie « Kataclysm » à deux pas de l’Office de Tourisme de Martigues, dans le quartier de l’Ile. Passionné de brassage, Kataclysm offre une bière 100% locale et incarne un savoir-faire ancestrale doublé d’une créative moderne. Aux saveurs originales, venez découvrir plusieurs variétés de bières et tout connaître de leurs subtilités.



La dégustation est offerte, sans obligation d’achats. .

Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues L’île

Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 42 31 10 info@martigues-tourisme.com

English :

Local flavours at the Tourist Office, free tastings! The Martigues Tourist and Leisure Office is organising a friendly get-together on local flavours on Monday 30 June from 10am to 12pm at its offices on the Quai des Anglais. Free admission.

German :

Lokale Geschmäcker im Office de Tourisme, kostenlose Kostproben! Das Office de Tourisme et des Loisirs de Martigues organisiert am Montag, den 30. Juni von 10:00 bis 12:00 Uhr in seinen Räumlichkeiten am Quai des Anglais ein geselliges Treffen rund um die lokalen Geschmäcker. Kostenlos.

Italiano :

Sapori locali all’Ufficio del Turismo, degustazioni gratuite! L’Ufficio del Turismo e del Tempo Libero di Martigues organizza un incontro amichevole sui sapori locali lunedì 30 giugno dalle 10.00 alle 12.00 presso i suoi uffici sul Quai des Anglais. Ingresso libero.

Espanol :

Sabores locales en la Oficina de Turismo, ¡degustación gratuita! La Oficina de Turismo y Ocio de Martigues organiza el lunes 30 de junio, de 10:00 a 12:00 h, en su sede del muelle de los Ingleses, un encuentro amistoso sobre los sabores locales. Entrada gratuita.

