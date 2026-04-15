Rencontre professionnelle – Mobilité douce, Flandre,

Rencontre professionnelle – Mobilité douce Jeudi 4 juin, 14h30 Flandre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-04T14:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

Fin : 2026-06-04T14:30:00+02:00 – 2026-06-04T20:00:00+02:00

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Présentation aux professionnels belges du tourisme de l’offre des destinations françaises accessibles en train depuis la Belgique en partenariat avec la SNCB.