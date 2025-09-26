Rencontre-projection « Classe libre » Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye

Rencontre-projection « Classe libre » Rue Gustave Gresse Aouste-sur-Sye vendredi 26 septembre 2025.

Rencontre-projection « Classe libre »

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye Drôme

Début : 2025-09-26 18:00:00

fin : 2025-09-26 21:00:00

2025-09-26

Pour les ados dès 14 ans et les adultes, une projection-rencontre-débat en présence de Didier Valentin, alias Dr Kpote, éducateur en santé sexuelle et de structures-associations locales.

Rue Gustave Gresse MJC Nini Chaize Aouste-sur-Sye 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 25 14 20 contact@mjcninichaize.org

English :

For teens aged 14 and over and adults, a screening/meeting/debate in the presence of Didier Valentin, aka Dr Kpote, sexual health educator and local structures-associations.

German :

Für Jugendliche ab 14 Jahren und Erwachsene, eine Filmvorführung, ein Treffen und eine Debatte in Anwesenheit von Didier Valentin, alias Dr. Kpote, Erzieher für sexuelle Gesundheit, und von lokalen Strukturen-Vereinigungen.

Italiano :

Per gli adolescenti dai 14 anni in su e per gli adulti, una proiezione/incontro/dibattito alla presenza di Didier Valentin, alias Dr Kpote, educatore alla salute sessuale e di organizzazioni e associazioni locali.

Espanol :

Para adolescentes a partir de 14 años y adultos, proyección/encuentro/debate en presencia de Didier Valentin, alias Dr Kpote, educador en salud sexual y de organizaciones y asociaciones locales.

