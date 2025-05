Rencontre projection « Stop nucléaire » – Queylou Les Eyzies, 29 mai 2025 20:30, Les Eyzies.

Dordogne

Rencontre projection « Stop nucléaire » Queylou La Miellerie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-29 20:30:00

fin : 2025-05-29 22:30:00

Date(s) :

2025-05-29

20h30 22h30. Que deviennent les déchets nucléaires ? Rencontre avec des habitants de Bure (Meuse). Projection de la mini-série « sur les barricades ». Prix libre

Que deviennent les déchets nucléaires ?

Nucléaire sous nos pieds (site d’enfouissement des déchets CIGEO).

Où en est le projet ?

Où en est la lutte ?

Rencontre avec des habitant.es en lutte venus de Bure dans la Meuse.

Suivi d’une projection de « sur la barricade », mini-série pleine d’autodérision sur les milieux anti-autoritaires.

Rencontre/ Projection/ Kiosque avec brochures, auto collant… Prix libre. .

Queylou La Miellerie

Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 95 48 61 02 asso.banzai@proton.me

English : Rencontre projection « Stop nucléaire »

8:30pm 10:30pm. What happens to nuclear waste? Meeting with residents of Bure (Meuse). Screening of the mini-series « sur les barricades ». Free admission

German : Rencontre projection « Stop nucléaire »

20.30 22.30 Uhr. Was geschieht mit dem Atommüll? Treffen mit Bewohnern von Bure (Meuse). Vorführung der Miniserie « sur les barricades » (Auf den Barrikaden). Freier Preis

Italiano :

20.30 22.30. Che fine fanno le scorie nucleari? Incontro con gli abitanti di Bure (Mosa). Proiezione della mini-serie « sur les barricades ». Ingresso libero

Espanol : Rencontre projection « Stop nucléaire »

20.30 22.30 h. ¿Qué ocurre con los residuos nucleares? Encuentro con los habitantes de Bure (Mosa). Proyección de la miniserie « sur les barricades ». Entrada gratuita

L’événement Rencontre projection « Stop nucléaire » Les Eyzies a été mis à jour le 2025-05-22 par OT Lascaux-Dordogne, Vallée Vézère