Rencontre projet « Trail du Lac de Sillé » – Route de Sillé-Plage Sillé-le-Guillaume, 23 mai 2025 19:00

Sarthe

Rencontre projet « Trail du Lac de Sillé » Route de Sillé-Plage Camping Seasonova de la forêt Sillé-le-Guillaume Sarthe

Début : 2025-05-23 19:00:00

fin : 2025-05-23 22:00:00

2025-05-23

Rassemblement pour parler, échanger, imaginer une compétion de trail au Lac de Sillé.

Route de Sillé-Plage Camping Seasonova de la forêt

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire +33 6 73 66 35 20 damien.descours15@gmail.com

English :

Gathering to talk, exchange ideas and imagine a trail competition at Lac de Sillé.

German :

Treffen, um zu reden, sich auszutauschen und sich einen Trail-Wettbewerb am Lac de Sillé vorzustellen.

Italiano :

Riunitevi per parlare, condividere idee e sognare una gara di trail al Lac de Sillé.

Espanol :

Reúnase para hablar, compartir ideas y soñar con una competición de trail en el Lac de Sillé.

