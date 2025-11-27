Rencontre prospective « Jeunes, territoires et renaissance industrielle » Jeudi 27 novembre, 18h30 École nationale des ponts et chaussées (ENPC) Seine-et-Marne

Dans le cadre de sa démarche de prospective territoriale « Seine-et-Marne 2040 », le Département organise une soirée de dialogue croisé entre Salomé Berlioux, Présidente de l’association Rura, et Virginie Saks, Directrice du Centre d’innovation industrielle de l’Essec Business School, pour évoquer les freins et leviers des jeunesses rurales et périurbaines mais également les imaginaires autour des métiers de l’industrie, et l’importance d’un récit collectif et mobilisateur pour un territoire. L’évènement aura lieu à l’Ecole nationale des Ponts et Chaussées, le 27 novembre à 18h30 (Amphithéâtre Cauchy).

École nationale des ponts et chaussées (ENPC) Cité Descartes, 8 Av. Blaise Pascal 6 et, 77420 Champs-sur-Marne Champs-sur-Marne 77420 Cité Descartes Seine-et-Marne Île-de-France

