Rencontre public autour de la nouvelle édition du livre le coût de la virilité Le Central Vapeur Crest

Rencontre public autour de la nouvelle édition du livre le coût de la virilité

Rencontre avec Lucile Peytavin autour de la nouvelle édition du livre le coût de la virilité réalisé en collaboration avec le graphiste Fabrice Haes.

Le Central Vapeur 8 Cours de Verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 75 78 96 99 contact@lecentralvapeur.fr

English :

Interview with Lucile Peytavin about the new edition of the book The Cost of Virility , produced in collaboration with graphic designer Fabrice Haes.

German :

Treffen mit Lucile Peytavin zur Neuauflage des Buches le coût de la virilité , das in Zusammenarbeit mit dem Grafikdesigner Fabrice Haes entstanden ist.

Italiano :

Intervista a Lucile Peytavin sulla nuova edizione del libro Le coût de la virilité , realizzata in collaborazione con il graphic designer Fabrice Haes.

Espanol :

Entrevista con Lucile Peytavin sobre la nueva edición del libro Le coût de la virilité , realizado en colaboración con el diseñador gráfico Fabrice Haes.

