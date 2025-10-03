Rencontre publique avec les scénaristes en résidence Salle Commune Plounéour-Brignogan-plages

Rencontre publique avec les scénaristes en résidence

Salle Commune Camping de la Côte des Légendes Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Début : 2025-10-03 18:30:00

fin : 2025-10-03 20:00:00

2025-10-03

Village d’auteurs vous invite à partager une nouvelle saison de réunions publiques, sur notre commune devenue un lieu de travail privilégié des scénaristes et des écrivains.

C’est aussi un terrain de rencontre entre ceux qui fabriquent des histoires et nous qui les découvrirons finalisées, sur les écrans, sur scène ou chez les libraires.

Forte de l’intérêt grandissant d’un public local et d’ailleurs, l’association propose un moment d’échange convivial avec les auteurs, lors d’une réunion ouverte à tous, point d’orgue de chaque session. .

Salle Commune Camping de la Côte des Légendes Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 31 14 09 82

