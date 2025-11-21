Rencontre publique avec les scénaristes en résidence Bourg de Plounéour Plounéour-Brignogan-plages

Rencontre publique avec les scénaristes en résidence

Bourg de Plounéour Bar Les Mouettes Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:30:00

fin : 2025-11-21 20:00:00

Date(s) :

2025-11-21

La commune de Plounéour-Brignogan-Plages a le plaisir d’accueillir en résidence 5 scénaristes talentueux pour travailler sur leur prochain long métrage, série télévisée.

Dans le cadre de cet accueil et pour favoriser les échanges entre les créateurs et les habitants, nous vous convions à venir les rencontrer.

Cette soirée est une occasion privilégiée de découvrir les coulisses de la création cinématographique et de dialoguer avec des professionnels.

N’hésitez pas à venir partager ce moment de convivialité.

Places limitées .

Bourg de Plounéour Bar Les Mouettes Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 31 14 09 82

