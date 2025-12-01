Rencontre publique avec les scénaristes en résidence Le Groupe Ouest Plounéour-Brignogan-plages

Rencontre publique avec les scénaristes en résidence

Le Groupe Ouest La Gare Plounéour-Brignogan-plages Finistère

2025-12-10 18:30:00

2025-12-10 20:00:00

2025-12-10

Découvrez la prochaine génération de scénaristes !

Venez partager un moment privilégié d’échanges et de découvertes avec les scénaristes qui s’apprêtent à dévoiler le fruit d’un travail intense de 8 mois d’accompagnement en écriture au Groupe Ouest.

Ces scénaristes, sélection annuelle 2025 de Groupe Ouest vous présenterons leur travail, leur univers et les projets qui les animent.

C’est une occasion unique d’écouter les récits de demain, de comprendre le processus créatif et d’échanger directement avec celles et ceux qui façonnent les histoires.

Préparez-vous à vivre des aventures uniques sur des chemins inconnus, à la rencontre de personnalités insolites et toujours avec beaucoup d’émotions.

Venez nombreux encourager ces talents émergents ! .

