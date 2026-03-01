Rencontre publique avec les scénaristes en résidence Salle Paotr Tréouré Plounéour-Brignogan-plages

Rencontre publique avec les scénaristes en résidence

Salle Paotr Tréouré Bourg de Plounéour (derrière la mairie) Plounéour-Brignogan-plages Finistère

Début : 2026-03-21 18:30:00

fin : 2026-03-21 20:00:00

2026-03-21

Village d’Auteurs a le plaisir d’accueillir ce mois-ci sur notre territoire des auteurs en résidence d’écriture.

Et parce que l’écriture est aussi une aventure qui se partage, nous vous invitons à une rencontre privilégiée avec ces auteurs.

Venez nombreux pour échanger avec eux, poser vos questions ou simplement écouter ces histoires qui prendront vie sur nos écrans demain !

Entrée libre et ouverte à tous. .

Salle Paotr Tréouré Bourg de Plounéour (derrière la mairie) Plounéour-Brignogan-plages 29890 Finistère Bretagne +33 6 31 14 09 82

