Rencontre publique Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon Rue Henri Barbusse La Rochelle

Rencontre publique Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon Rue Henri Barbusse La Rochelle vendredi 5 septembre 2025.

Rencontre publique Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon

Rue Henri Barbusse Lycée Valin La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-05 14:30:00

fin : 2025-09-05

Date(s) :

2025-09-05

Une rencontre publique avec les cinq binômes artistes/critiques se tiendra à la CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques).

.

Rue Henri Barbusse Lycée Valin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine

English : Public meeting Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon

A public meeting with the five artist/critic pairs will be held at the CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures ? Classe d?Approfondissement en Arts Plastiques).

German : Öffentliche Versammlung Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon

Ein öffentliches Treffen mit den fünf Künstler/Kritiker-Paaren findet in der CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures ? Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques).

Italiano :

Un incontro pubblico con le cinque coppie di artisti/critici si terrà presso il CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures ? Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques).

Espanol : Reunión pública Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon

Se celebrará una reunión pública con las cinco parejas de artistas y críticos en el CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures ? Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques).

L’événement Rencontre publique Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon La Rochelle a été mis à jour le 2025-08-30 par La Rochelle Tourisme