Rencontre publique Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon Rue Henri Barbusse La Rochelle vendredi 5 septembre 2025.
Rue Henri Barbusse Lycée Valin La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-05 14:30:00
fin : 2025-09-05
Date(s) :
2025-09-05
Une rencontre publique avec les cinq binômes artistes/critiques se tiendra à la CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques).
Rue Henri Barbusse Lycée Valin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Public meeting Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon
A public meeting with the five artist/critic pairs will be held at the CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures ? Classe d?Approfondissement en Arts Plastiques).
German : Öffentliche Versammlung Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon
Ein öffentliches Treffen mit den fünf Künstler/Kritiker-Paaren findet in der CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures ? Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques).
Italiano :
Un incontro pubblico con le cinque coppie di artisti/critici si terrà presso il CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures ? Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques).
Espanol : Reunión pública Entre regards et écriture autour de la résidence à Craon
Se celebrará una reunión pública con las cinco parejas de artistas y críticos en el CPES-CAAP Valin (Classe Préparatoire aux Etudes Supérieures ? Classe d’Approfondissement en Arts Plastiques).
