Rencontre « Quand Arsène Lupin s’aventure en Berry » Saint-Août
vendredi 18 septembre 2026 · Saint-Août
Informations pratiques
Saint-Août
Rencontre « Quand Arsène Lupin s’aventure en Berry »
bibliothèque Saint-Août Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-18 18:30:00
fin : 2026-09-18
Date(s) :
2026-09-18
Une rencontre avec Jean-Marc Desloges.
La Bibliothèque Intercommunale La Châtre / Sainte-Sévère vous invite à rencontrer Jean-Marc Desloges, auteur de La revanche d’Arsène Lupin.
Au cours de cette rencontre, l’auteur vous fera découvrir comment le célèbre gentleman-cambrioleur imaginé par Maurice Leblanc trouve sa place au cœur du Berry. Une occasion de parler littérature, mystères et création, mais aussi d’échanger directement avec l’auteur autour de son travail. .
bibliothèque Saint-Août 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 41 33
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English :
An interview with Jean-Marc Desloges.
L’événement Rencontre « Quand Arsène Lupin s’aventure en Berry » Saint-Août a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Pays de George Sand