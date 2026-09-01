Informations pratiques

Saint-Août

Rencontre « Quand Arsène Lupin s’aventure en Berry »

bibliothèque Saint-Août Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-18 18:30:00

fin : 2026-09-18

Date(s) :

2026-09-18

Une rencontre avec Jean-Marc Desloges.

La Bibliothèque Intercommunale La Châtre / Sainte-Sévère vous invite à rencontrer Jean-Marc Desloges, auteur de La revanche d’Arsène Lupin.

Au cours de cette rencontre, l’auteur vous fera découvrir comment le célèbre gentleman-cambrioleur imaginé par Maurice Leblanc trouve sa place au cœur du Berry. Une occasion de parler littérature, mystères et création, mais aussi d’échanger directement avec l’auteur autour de son travail. .

bibliothèque Saint-Août 36120 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 48 41 33

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English :

An interview with Jean-Marc Desloges.

L’événement Rencontre « Quand Arsène Lupin s’aventure en Berry » Saint-Août a été mis à jour le 2026-09-05 par OT Pays de George Sand