Rencontre : quand la pierre nous parle, Cité internationale de la langue française, Villers-Cotterêts

Informations pratiques

Rencontre : quand la pierre nous parle Samedi 19 septembre, 15h00 Cité internationale de la langue française Aisne

gratuit – en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Rencontrez Mikael Rebelo Pereira, tailleur de pierre, à l’occasion de la présentation de son chef-d’oeuvre de réception, dernière étape qui jalonne son parcours de Compagnon du Devoir démontrant la maîtrise du métier. Originaire de Villers-Cotterêts, il a mené ce projet en résonance avec la renaissance du château et la création de la Cité. Inspiré par ce lieu chargé d’histoire et dédié à la langue, il a imaginé une oeuvre autour du thème de l’écriture. Fasciné depuis toujours par le pouvoir évocateur de la pierre, il explore dans son travail la façon dont cette matière, pourtant immobile et rigide, peut sembler prendre vie et raconter une histoire.

Cité internationale de la langue française 1 Place Aristide Briand, 02600 Villers-Cotterêts, France Villers-Cotterêts 02600 Aisne Hauts-de-France 0364924343 https://www.cite-langue-francaise.fr Seul château royal de la Renaissance conservé en Picardie, ayant gardé la quasi-intégrité de son plan et de ses volumes extérieurs. Construit vers 1530-1535 par Philibert Delorme pour servir de résidence de chasse à François Ier, le château est achevé en 1556 (pavillon de l’auditoire). Logis et offices très remaniés vers 1750-1770 (surtout les dispositions intérieures). Transformé en dépôt de mendicité en 1808, puis en maison de retraite en 1889, le château conserve néanmoins de nombreux et intéressants vestiges de son décor Renaissance sculpté par Jean Goujon (entre autres les deux escaliers de l’aile ouest des offices).

Rencontrez Mikael Rebelo Pereira, tailleur de pierre, à l’occasion de la présentation de son chef-d’oeuvre de réception, dernière étape qui jalonne son parcours de Compagnon du Devoir.

©Cité – CMN