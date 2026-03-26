Rencontre Quelques nouvelles du Cahier Bleu avec Anouk Bloch-Henry La Maison des Ecritures La Rochelle

Rencontre Quelques nouvelles du Cahier Bleu avec Anouk Bloch-Henry

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-16 18:30:00

fin : 2026-04-16 20:00:00

Date(s) :

2026-04-16

Lors de cette Carte Blanche à la Maison des Ecritures, le public aura l’occasion d’échanger avec l’autrice Anouk Bloch-Henry sur l’écriture de nouvelles et la parution de son nouvel ouvrage.

.

La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

During this Carte Blanche at the Maison des Ecritures, the public will have the opportunity to talk with author Anouk Bloch-Henry about writing short stories and the publication of her new book.

L’événement Rencontre Quelques nouvelles du Cahier Bleu avec Anouk Bloch-Henry La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle