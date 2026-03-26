Rencontre Quelques nouvelles du Cahier Bleu avec Anouk Bloch-Henry La Maison des Ecritures La Rochelle
Rencontre Quelques nouvelles du Cahier Bleu avec Anouk Bloch-Henry La Maison des Ecritures La Rochelle jeudi 16 avril 2026.
Rencontre Quelques nouvelles du Cahier Bleu avec Anouk Bloch-Henry
La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-16 18:30:00
fin : 2026-04-16 20:00:00
Date(s) :
2026-04-16
Lors de cette Carte Blanche à la Maison des Ecritures, le public aura l’occasion d’échanger avec l’autrice Anouk Bloch-Henry sur l’écriture de nouvelles et la parution de son nouvel ouvrage.
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La Maison des Ecritures 46 avenue du Fort Louis La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 51 50 19 maison.des.ecritures@ville-larochelle.fr
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English :
During this Carte Blanche at the Maison des Ecritures, the public will have the opportunity to talk with author Anouk Bloch-Henry about writing short stories and the publication of her new book.
L’événement Rencontre Quelques nouvelles du Cahier Bleu avec Anouk Bloch-Henry La Rochelle a été mis à jour le 2026-03-26 par Nous La Rochelle
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