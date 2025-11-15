Rencontre Quels langages en prison ? Villers-Cotterêts

Rencontre Quels langages en prison ?

1 Place Aristide Briand Villers-Cotterêts Aisne

Comment communique-t-on dans un espace où tout est surveillé ? Comment font les personnes illettrées et analphabètes, dans un espace où l’écrit est prépondérant ? Quel rôle peut jouer la langue littéraire en prison ?

Avec Laélia Véron, linguiste, stylisticienne, enseignante-chercheuse

La prison est un espace multilingue, où se rencontrent différentes langues, mais aussi différents langages certains sont institutionnels (le langage juridique ou scolaire), d’autres beaucoup moins (le langage de la cour de promenade ou l’argot de prison).

Rencontre suivie d’une séance de dédicace.

En partenariat avec l’Observatoire international des prisons

Après la rencontre, assistez au seul en scène À l’ombre du réverbère par Redwane Rajel, à 18h à l’auditorium. .

English :

How do we communicate in a space where everything is monitored? How do illiterate and illiterate people communicate in a space where the written word is predominant? What role can literary language play in prison?

With Laélia Véron, linguist, stylist, teacher-researcher

German :

Wie kommuniziert man in einem Raum, in dem alles überwacht wird? Wie gehen Analphabeten in einem Raum vor, in dem die Schriftsprache dominiert? Welche Rolle kann die Literatursprache im Gefängnis spielen?

Mit Laélia Véron, Linguistin, Stilistin, Lehrerin und Forscherin

Italiano :

Come comunichiamo in uno spazio in cui tutto è monitorato? Cosa fanno gli analfabeti e le analfabete in un ambiente in cui la parola scritta è predominante? Che ruolo può avere il linguaggio letterario in carcere?

Con Laélia Véron, linguista, stilista e insegnante-ricercatrice

Espanol :

¿Cómo nos comunicamos en un espacio donde todo está vigilado? ¿Qué hacen los analfabetos y los iletrados en un entorno donde predomina la palabra escrita? ¿Qué papel puede desempeñar el lenguaje literario en la cárcel?

Con Laélia Véron, lingüista, estilista y profesora-investigadora

