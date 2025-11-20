Rencontre Quinzaine de la transmission Salle des aînés Lauzun

Rencontre Quinzaine de la transmission

La Chambre d’Agriculture, en collaboration avec la MSA et la SAFER, organise des rencontres pour discuter de l’avenir des exploitations, de la transmission et des questions foncières.

Salle des aînés Rue Eugène Mazelie Lauzun 47410 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 77 83 18 claire.riard@cda47.fr

English : Rencontre Quinzaine de la transmission

The Chamber of Agriculture, in collaboration with the MSA and SAFER, is organizing meetings to discuss the future of farms, farm transfers and land issues.

German : Rencontre Quinzaine de la transmission

Die Landwirtschaftskammer organisiert in Zusammenarbeit mit der MSA und der SAFER Treffen, um über die Zukunft der Betriebe, die Übergabe und Landfragen zu diskutieren.

Italiano :

La Camera dell’Agricoltura, in collaborazione con l’MSA e il SAFER, sta organizzando incontri per discutere del futuro delle aziende agricole, dei trasferimenti di aziende e delle questioni fondiarie.

Espanol : Rencontre Quinzaine de la transmission

La Cámara de Agricultura, en colaboración con la MSA y la SAFER, organiza reuniones para debatir sobre el futuro de las explotaciones, los traspasos de explotaciones y las cuestiones relacionadas con la tierra.

