Quel plaisir de retrouver R.J. Ellory à La Galerne, pour la présentation de son nouveau polar, « Everglades ».

Août 1976. Nelson Garrett est shérif en Floride. Lors d’une opération qui tourne mal, il est grièvement blessé. Il sera désormais gardien au pénitencier d’État. Édifiée sur les lieux d’une ancienne mission espagnole située au beau milieu des Everglades, la prison est censée être d’une sécurité absolue. Et pourtant… entre un étrange suicide et une curieuse évasion, l’instinct d’enquêteur de Garrett reprend vite le dessus. Dans ce milieu clos, au sein d’une nature hostile, il va bientôt se rendre compte que les murs renferment des secrets aussi dangereux que bien gardés.

Après « Seul le silence » et « Une saison pour les ombres », R.J.Ellory poursuit avec ce thriller crépusculaire, sa réflexion sur la nature humaine et sa part de ténèbres.

Sur inscription

English : Rencontre R.J. Ellory

What a pleasure to welcome R.J. Ellory back to La Galerne, for the presentation of his new thriller, « Everglades ».

August 1976. Nelson Garrett is a sheriff in Florida. During an operation that goes wrong, he is seriously wounded. From now on, he will be a guard at the state penitentiary. Built on the site of an old Spanish mission in the middle of the Everglades, the prison is supposed to be absolutely secure. And yet? between a strange suicide and a curious escape, Garrett?s investigative instincts quickly get the better of him. In this closed environment, surrounded by hostile nature, he soon realizes that the walls contain secrets as dangerous as they are well-guarded.

After « Only Silence » and « A Season for Shadows », R.J.Ellory continues his reflection on human nature and its dark side with this twilight thriller.

Registration

German :

Was für eine Freude, R.J. Ellory in La Galerne zu treffen, um seinen neuen Kriminalroman « Everglades » vorzustellen.

August 1976. Nelson Garrett ist Sheriff in Florida. Bei einer schiefgelaufenen Operation wird er schwer verletzt. Von nun an wird er als Wärter im Staatsgefängnis arbeiten. Das Gefängnis wurde auf dem Gelände einer ehemaligen spanischen Missionsstation inmitten der Everglades errichtet und sollte eigentlich absolut sicher sein. Doch zwischen einem merkwürdigen Selbstmord und einem kuriosen Ausbruch aus dem Gefängnis gewinnt Garretts Ermittlerinstinkt schnell die Oberhand. In dieser geschlossenen Umgebung, inmitten einer feindlichen Natur, muss er bald feststellen, dass die Mauern ebenso gefährliche wie gut gehütete Geheimnisse bergen.

Nach « Nur die Stille » und « Eine Saison für die Schatten » setzt R.J.Ellory mit diesem düsteren Thriller seine Reflexion über die menschliche Natur und ihre dunklen Seiten fort.

Auf Anmeldung

Italiano :

È stato un piacere incontrare nuovamente R.J. Ellory a La Galerne, per la presentazione del suo nuovo thriller, « Everglades ».

Agosto 1976. Nelson Garrett è uno sceriffo della Florida. Durante un’operazione andata male, viene gravemente ferito. D’ora in poi sarà una guardia del penitenziario di Stato. Costruito sul sito di un’antica missione spagnola nel mezzo delle Everglades, il carcere dovrebbe essere assolutamente sicuro. Eppure, tra uno strano suicidio e una curiosa evasione, l’istinto investigativo di Garrett ha presto la meglio su di lui. In questo ambiente chiuso, circondato da una natura ostile, si rende presto conto che le mura contengono segreti tanto pericolosi quanto ben custoditi.

Dopo « Solo silenzio » e « Una stagione di ombre », R.J. Ellory continua la sua esplorazione della natura umana e del suo lato oscuro in questo thriller crepuscolare.

Registrazione obbligatoria

Espanol :

Qué placer reencontrarme con R.J. Ellory en La Galerne, para la presentación de su nuevo thriller, « Everglades ».

Agosto de 1976. Nelson Garrett es sheriff en Florida. Durante una operación que sale mal, resulta gravemente herido. A partir de ahora, será guardia en la penitenciaría estatal. Construida en el emplazamiento de una antigua misión española en medio de los Everglades, se supone que la prisión es absolutamente segura. Y sin embargo… entre un extraño suicidio y una curiosa fuga, los instintos de investigación de Garrett no tardan en sacar lo mejor de él. En este entorno cerrado, rodeado de naturaleza hostil, pronto se da cuenta de que los muros encierran secretos tan peligrosos como bien guardados.

Tras « Sólo silencio » y « Una estación para las sombras », R.J. Ellory continúa su exploración de la naturaleza humana y su lado oscuro en este thriller crepuscular.

Inscripción obligatoria

