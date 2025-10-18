Rencontre Radio papotin Place de l’Hôtel de Ville Mauléon

Rencontre Radio papotin

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon Deux-Sèvres

Une émission radio en direct de la médiathèque où les résidents du foyer de vie parlent culture en interviewant une personnalité du territoire.

Dans le cadre des Semaines d’Information sur la Santé Mentale (SISM), en partenariat avec le Centre Socio-Culturel du Pays Mauléonais et le Foyer de vie la Mignauderie et avec la complicité du Conservatoire de musique de l’Agglomération du Bocage Bressuirais. .

Place de l’Hôtel de Ville Bibliothèque Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 81 17 14 mediatheque.mauleon@agglo2b.fr

