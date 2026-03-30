Rencontre réalisateur: avec NOUS L’ORCHESTRE au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard

Rencontre réalisateur: avec NOUS L’ORCHESTRE au Cinéma les Bains Douches

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03 20:30:00

fin : 2026-04-03

Date(s) :

2026-04-03

Rencontre avec le réalisateur du film Nous, l’orchestre de Philippe Béziat au cinéma Les Bains Douches, Montbéliard

Synopsis Comment jouer ensemble sans se fondre dans la masse ? Comment faire tenir un collectif de 120 musiciens ? Quel est le rôle du chef d’orchestre ? Caméras et micros plongent au cœur de l’Orchestre de Paris, dirigé par le jeune chef Klaus Mäkelä, pour une expérience immersive au plus près de la musique, des émotions et du travail collectif.

Le bar du cinéma sera ouvert. .

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rencontre réalisateur: avec NOUS L’ORCHESTRE au Cinéma les Bains Douches

L’événement Rencontre réalisateur: avec NOUS L’ORCHESTRE au Cinéma les Bains Douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD