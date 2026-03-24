Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard
Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard jeudi 23 avril 2026.
Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches
Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-23 20:30:00
fin : 2026-04-23
Date(s) :
2026-04-23
Rencontre avec le réalisateur du film Supplique à nos fantomes de Dominique Pestuggia au Cinéma les Bains Douches
Jeudi 23 avril 2026 à 20h30
Synopsis Supplique à nos fantômes retrace deux enfances, celle d’Andréa et celle du réalisateur. Malgré leur différence d’âge, tous deux sont marqués par des blessures similaires et l’emprise d’une mère abusive.
Le bar du cinéma sera ouvert. .
Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
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English : Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches
L’événement Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
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