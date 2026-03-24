Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard

Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:30:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Rencontre avec le réalisateur du film Supplique à nos fantomes de Dominique Pestuggia au Cinéma les Bains Douches

Jeudi 23 avril 2026 à 20h30

Synopsis Supplique à nos fantômes retrace deux enfances, celle d’Andréa et celle du réalisateur. Malgré leur différence d’âge, tous deux sont marqués par des blessures similaires et l’emprise d’une mère abusive.

Le bar du cinéma sera ouvert. .

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches

L’événement Rencontre réalisateur SUPPLIQUE A NOS FANTÔMES au Cinéma les Bains Douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD