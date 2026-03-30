Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard

Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 18:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Rencontre avec la réalisatrice du film L’enfant Belier au Cinéma les Bains Douches

Dimanche 12 avril 2026 à 18h

Synopsis Sara et Adam, migrants, tentent de rejoindre l’Angleterre avec leur petite fille. Face à eux, Redouane, policier expérimenté, traque les passeurs chaque nuit. Lors d’une intervention, leurs trajectoires se croisent et tout bascule.

Le bar du cinéma sera ouvert. .

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté

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English : Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches

L’événement Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD