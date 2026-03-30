Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard
Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard dimanche 12 avril 2026.
Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches
Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs
Tarif : 7 – 7 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Rencontre avec la réalisatrice du film L’enfant Belier au Cinéma les Bains Douches
Dimanche 12 avril 2026 à 18h
Synopsis Sara et Adam, migrants, tentent de rejoindre l’Angleterre avec leur petite fille. Face à eux, Redouane, policier expérimenté, traque les passeurs chaque nuit. Lors d’une intervention, leurs trajectoires se croisent et tout bascule.
Le bar du cinéma sera ouvert. .
Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches
L’événement Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD
À voir aussi à Montbéliard (Doubs)
- Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 30 mars 2026
- Concert L’entretien des muses Auditorium du Conservatoire Montbéliard 31 mars 2026
- Projection film et atelier création LES TOUTES PETITES Créatures 2 au Cinéma les Bains douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard 1 avril 2026
- Visite commentée Une heure, une oeuvre Place Saint-Martin Montbéliard 1 avril 2026
- Conférence Université Ouverte antenne de Montbéliard Campus de Montbéliard Amphitheâtre François VION-DELPHIN Montbéliard 2 avril 2026