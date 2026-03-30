Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard

Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches Cinéma Les Bains Douches Montbéliard dimanche 12 avril 2026.

Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard Doubs

Tarif : 7 – 7 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 18:00:00
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Rencontre avec la réalisatrice du film L’enfant Belier au Cinéma les Bains Douches
Dimanche 12 avril 2026 à 18h

Synopsis Sara et Adam, migrants, tentent de rejoindre l’Angleterre avec leur petite fille. Face à eux, Redouane, policier expérimenté, traque les passeurs chaque nuit. Lors d’une intervention, leurs trajectoires se croisent et tout bascule.

Le bar du cinéma sera ouvert.   .

Cinéma Les Bains Douches 4 Rue Charles Contejean Montbéliard 25200 Doubs Bourgogne-Franche-Comté  

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English : Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches

L’événement Rencontre réalisatrice L’ENFANT BELIer au Cinéma les Bains Douches Montbéliard a été mis à jour le 2026-03-24 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DE MONTBELIARD

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