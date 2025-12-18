Rencontre Réaliser un Arbre Généalogique Salle Delorme Gergy
samedi 10 janvier 2026.
Rencontre Réaliser un Arbre Généalogique
Salle Delorme Place de l’Ancienne Mairie Gergy Saône-et-Loire
Début : 2026-01-10 10:00:00
fin : 2026-01-10 12:00:00
Rencontres avec le Groupe d’Entraide et de Recherches Généalogiques de Gergy G.E.R.G.G.Y.
Ce groupe contribue aux recherches et initiations pour réaliserun arbre généalogiques fruit des découvertes à partir des documents d’archives notamment.
Les prochaines rencontres se dérouleront, salle Delorme le Samedi 10 Janvier 2026 de 10 H à 12 H et le jeudi 15 Janvier à partir de 19 H, salle Delorme, à proximité du foyer rural. .
Salle Delorme Place de l’Ancienne Mairie Gergy 71590 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté deriotd@yahoo.fr
