Rencontre Réaliser un Arbre Généalogique Salle Delorme Gergy

Rencontres avec le Groupe d’Entraide et de Recherches Généalogiques de Gergy G.E.R.G.G.Y.

Ce groupe contribue aux recherches et initiations pour réaliserun arbre généalogiques fruit des découvertes à partir des documents d’archives notamment.

Les prochaines rencontres se dérouleront, salle Delorme le Samedi 10 Janvier 2026 de 10 H à 12 H et le jeudi 15 Janvier à partir de 19 H, salle Delorme, à proximité du foyer rural. .

