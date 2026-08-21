Rencontre régionale de la filière lait bio, Campus Agronova, Précieux (42), Précieux

Informations pratiques

Rencontre régionale de la filière lait bio Mardi 15 septembre, 09h00 Campus Agronova, Précieux (42) Loire

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00

Programme

Etat des lieux et conjoncture de la filière, de la production à la consommation

Témoignages et échanges avec des acteurs régionaux (CNIEL, Sodiaal, Biolait, Biocoop, Laiterie de la Tourette, Vercors Lait, Biodéal, Ferme du Val Fleury)

Ateliers : construire ensemble la filière lait bio de la région

Campus Agronova, Précieux (42) 42600 Précieux Précieux 42600 Loire Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « link », « value »: « https://forms.gle/y8FEE5AHK8ZxSPBd9 »}]

Venez échanger et construire avec les acteurs régionaux sur la construction d’une filière robuste

CRA_AURA