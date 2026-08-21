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Rencontre régionale de la filière lait bio, Campus Agronova, Précieux (42), Précieux

mardi 15 septembre 2026 · Campus Agronova, Précieux (42) · Précieux

Rencontre régionale de la filière lait bio, Campus Agronova, Précieux (42), Précieux

Informations pratiques

Début
mardi 15 septembre 2026
Fin
mardi 15 septembre 2026
Lieu
Campus Agronova, Précieux (42)
Adresse
42600 Précieux
Ville
42600 Précieux
Département
Loire
Tarif
Inscription obligatoire

Rencontre régionale de la filière lait bio Mardi 15 septembre, 09h00 Campus Agronova, Précieux (42) Loire

Inscription obligatoire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00
Fin : 2026-09-15T09:00:00+02:00 – 2026-09-15T16:30:00+02:00

Programme

  • Etat des lieux et conjoncture de la filière, de la production à la consommation
  • Témoignages et échanges avec des acteurs régionaux (CNIEL, Sodiaal, Biolait, Biocoop, Laiterie de la Tourette, Vercors Lait, Biodéal, Ferme du Val Fleury)
  • Ateliers : construire ensemble la filière lait bio de la région

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Venez échanger et construire avec les acteurs régionaux sur la construction d’une filière robuste

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