Rencontre régionale Maladies rares, parlons-en !

16 Rue Victor Hugo Châteauroux Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-03-27

fin : 2026-03-27

Date(s) :

2026-03-27

Maladies rares, parlons-en ensemble le vendredi 27 mars !

L’Alliance maladies rares organise une rencontre régionale à Châteauroux pour briser l’isolement des personnes concernées par une maladie rare ou en errance de diagnostic. Au programme partage d’expériences, informations sur l’accès au diagnostic et aux traitements, et découverte des ressources utiles pour les malades et leurs proches. .

16 Rue Victor Hugo Châteauroux 36000 Indre Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Rare diseases, let’s talk about them together on Friday, March 27!

L’événement Rencontre régionale Maladies rares, parlons-en ! Châteauroux a été mis à jour le 2026-03-05 par OT Châteauroux Berry Tourisme