Rencontre « Réimaginer le patrimoine : l’expérience immersive, un nouveau regard sur l’art », Musée Cernuschi, Paris

Informations pratiques

Rencontre « Réimaginer le patrimoine : l’expérience immersive, un nouveau regard sur l’art » Samedi 19 septembre, 15h00 Musée Cernuschi Paris

Limité à 44 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T15:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:00:00+02:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, placées sous le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », le musée Cernuschi vous propose une rencontre exceptionnelle avec l’équipe d’Aika autour du sujet « Réimaginer le patrimoine : l’expérience immersive, un nouveau regard sur l’art ».

Cette discussion permettra d’explorer la manière dont les technologies immersives ouvrent de nouvelles formes d’expérience, de transmission et de médiation des œuvres, tout en renouvelant notre regard sur le patrimoine et la création artistique.

Durée : 1h

Gratuit, sur inscription en ligne

Musée Cernuschi 7 Avenue Velasquez, 75008 Paris, France Paris 75008 Paris 8e Arrondissement Paris Île-de-France +33153962150 https://www.cernuschi.paris.fr http://www.instagram.com/museecernuschi;http://www.twitter.com/museecernuschi;http://www.facebook.com/museeCernuschi [{« type »: « link », « value »: « https://framaforms.org/inscription-a-la-rencontre-journees-europeennes-du-patrimoine-1785149049 »}] Musée des arts de l’Asie de Paris, le musée Cernuschi vous ouvre les portes d’un patrimoine exceptionnel, entre héritage millénaire et création contemporaine. Avec près de 15 000 œuvres chinoises, coréennes, japonaises et vietnamiennes, le musée retrace 5000 ans d’histoire au sein d’un parcours chronologique accessible à tous. Métro : ligne 2 station Villiers ou Monceau / ligne 3 station Villiers. Bus : 30, 84, 93

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© Aika