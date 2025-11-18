RENCONTRE: Restaurer le pastel, un (fabuleux) métier Soissons

RENCONTRE: Restaurer le pastel, un (fabuleux) métier

Nadège Dauga, restauratrice-conservatrice arts graphiques.

Retour sur la restauration des pastels issus des collections de Soissons. Un temps privilégié de sensibilisation à la fragilité de ces œuvres, à la complexité de leur traitement et de leur exposition.

Evénement gratuit

Inscription au 03 23 59 91 20

2 Rue de la Congrégation Soissons 02200 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 59 91 20 musee@ville-soissons.fr

English :

Nadège Dauga, graphic arts conservator.

A look back at the restoration of pastels from the Soissons collections. A special time to raise awareness of the fragility of these works, and the complexity of their treatment and display.

Free event

Register on 03 23 59 91 20

German :

Nadège Dauga, Restauratorin und Konservatorin für grafische Kunst.

Rückblick auf die Restaurierung von Pastellen aus den Sammlungen in Soissons. Eine besondere Zeit, um das Bewusstsein für die Zerbrechlichkeit dieser Werke, die Komplexität ihrer Behandlung und ihrer Ausstellung zu schärfen.

Die Veranstaltung ist kostenlos

Anmeldung unter 03 23 59 91 20

Italiano :

Nadège Dauga, restauratrice di arti grafiche.

Uno sguardo al restauro dei pastelli delle collezioni di Soissons. Un momento speciale per conoscere la fragilità di queste opere e la complessità del loro trattamento e della loro esposizione.

Evento gratuito

Iscrizione al numero 03 23 59 91 20

Espanol :

Nadège Dauga, conservadora-restauradora de artes gráficas.

Una mirada retrospectiva a la restauración de los pasteles de las colecciones de Soissons. Un momento especial para conocer la fragilidad de estas obras y la complejidad de su tratamiento y exposición.

Evento gratuito

Inscripciones en el 03 23 59 91 20

