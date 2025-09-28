Rencontre : Retrouver les enfants juifs en Pologne après la guerre Mémorial de la Shoah Paris

Rencontre : Retrouver les enfants juifs en Pologne après la guerre Mémorial de la Shoah Paris dimanche 28 septembre 2025.

Du printemps 1947 à l’été 1948, Lejb Majzels, membre du Comité central des Juifs de Pologne, sillonne le pays pour tenter de retrouver des dizaines d’enfants juifs sauvés par des citoyens polonais afin de les rendre à leur famille, ou, s’ils n’en avaient plus aucune, de leur faire réintégrer la communauté juive. Le Prix à payer retrace pas à pas cette mission unique et risquée, en faisant de chaque destin le sujet d’une enquête. La journaliste Anna Bikont a parcouru le monde et retrouvé trente de ces enfants, dont la plupart connaissent mal leur propre histoire.

En présence d’Anna Bikont.

En conversation avec Aurélia Kalisky, chercheuse au Centre Marc-Bloch (Berlin).

À l’occasion de la parution de « Le Prix à payer. À la recherche d’enfants juifs en Pologne après la guerre » d’Anna Bikont, traduit du polonais par Charles Zaremba, les Éditions Noir sur Blanc, 2025.

Le dimanche 28 septembre 2025

de 14h30 à 16h30

payant

Tarif : de 3€ à 5€

Tout public.

Mémorial de la Shoah 17 rue Geoffroy l’Asnier 75004 Paris

